"Нафтогаз" утвердил программу развития своих активов в Египте

НАК "Нафтогаз Украины" утвердила программу развития активов в Египте на 2021/2022 финансовый год.

Как сообщает пресс-служба компании, документ был утвержден в столице Египта городе Каир во время заседания акционеров Petrosannan Company – совместной компании-оператора НАК "Нафтогаз Украины" и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).

Среди работ, запланированных для наращивания добычи нефти и газа на территории Alam El Shawish, – заводнение нефтяных залежей, что позволит повысить извлечение углеводородов, продолжение кампаний по гидроразрыву пластов для интенсификации производительности скважин и бурения, отмечается в сообщении.

"Работы, которые мы начали на концессионном участке в Западной Пустыне Египта этой весной, уже принесли видимые результаты и показали свою эффективность. Пилотная кампания по гидроразрыву пластов помогла нам повысить добычу и нефти, и газа. Потенциал активов "Нафтогаза" в Египте высокий, поэтому мы можем говорить о дальнейшем наращивании добычи и развитии нефтегазового бизнеса на этой территории", – заявил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Для наращивания ресурсной базы углеводородов запланировано сейсморазведочные работы и бурение разведочных, эксплуатационных скважин.

Среди задекларированных целей также указано снижение операционных расходов Petrosannan Company, в частности, путем замены арендованного оборудования на собственное.

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Как сообщалось, в начале апреля Petrosannan Company провела работы по интенсификации добычи нефти на концессионном участке в Западной пустыне Арабской Республики Египет, что позволило увеличить добычу на пилотных скважинах более чем на 20% или 600 баррелей в сутки.

Напомним, в конце 2016 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев впервые публично заявил, что компания готова продать свои активы в Египте, поскольку "этот бизнес не приносит компании особой прибыли". В 2017 году "Нафтогаз" привлек советника для продажи этого бизнеса.

Однако впоследствии компания от этих планов отказалась. Как пояснял глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, против продажи активов компании в Египте выступила СБУ.

В декабре 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской генеральной нефтяной корпорацией и "Нафтогазом Украины" было подписано соглашение о передаче в концессию территории Alam El Shawish East площадью 994 кв. км в Западной пустыне Египта.

Соглашение стало результатом победы "Нафтогаза" в тендере на разработку соответствующего блока, объявленного правительством Египта в конце 2004 года. Срок действия концессионного соглашения – 27 лет, на разведку было предусмотрено три года. Расчетный период окупаемости проекта – 5,5 лет. По условиям соглашения, инвестиции "Нафтогаза" в поиск запасов углеводородов на территории блока должны были составить около $20 млн.

В феврале 2012 гоа "Нафтогаз" и египетская госкомпания GANOPE подписали концессионные соглашения на разведку и дальнейшую эксплуатацию еще двух блоков – Wadi El Mahareeth и South Wadi El Mahareeth – в Восточной пустыне Египта общей площадью более 20 тыс. кв. км.