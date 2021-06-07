Импорт битумов в Украину за май вырос в два раза

В мае 2021 года в Украину импортировано 117,8 тыс. тонн дорожного битума, что почти в два раза больше показателя апреля прошлого года (62 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Наибольший объем ресурса был получен из Беларуси - более 60% в общей структуре, что составляет 75 тыс. тонн. Из этого объема 56,3 тыс. тонн было поставлено автотранспортом, остальные 18,7 тыс. тонн - железнодорожным сообщением.

Крупнейшим поставщиком белорусских битумов выступила компания "Кантарелл Украина", импортировавшая 25,2 тыс. тонн. "Альянс Энерго Трейд" (АЭТ) и "Битекс" поставили 17,3 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн ресурса соответственно.

Из Польши было получено 9,1 тыс. тонн битумов, что на 8,6% больше показателя мая 2020 года (8,4 тыс. тонн). На Литву по итогу месяца пришлось 2,5 тыс. тонн ресурса, которые были оформлены АЭТ.

Кроме этого, "Альянс Энерго Трейд" в мае импортировал по морю 5,2 тыс. тонн битумов производства Motor Oil Hellas из Греции. Также морская поставка греческого ресурса была осуществлена компанией "Кантарелл Украина" (5 тыс. тонн).

По 2 тыс. тонн и 7,2 тыс. тонн испанского битума импортировали АЭТ и "Кантарелл Украина" соответственно. На последнюю пришлось еще 5,5 тыс. тонн итальянского продукта.

В январе-мае 2021 года в Украину, по данным "А-95", было импортировано 238,9 тыс. тонн дорожного битума, что в два раза больше показателя января-мая прошлого года (117,1 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что плановый ремонт Мозырского НПЗ, старт которого запланирован на начало июня 2021 года, не скажется на поставках дорожных битумов в Украину.

В 2020 году белорусские нефтеперерабатывающие предприятия поставили в Украину 2,22 млн тонн дизельного топлива, или 30% всего украинского рынка, 857,2 тыс. тонн бензинов (40% рынка) и 582,6 тыс. тонн битума (49% рынка).