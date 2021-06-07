"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда и направления с начала года
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"Укрзализныця" определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала 2021 года по количеству перевезенных пассажиров (всего, в обоих направлениях). Со значительным отрывом лидирует поезд № 45/46 Ужгород-Лисичанск. За пять месяцев этого года им проехали 329 тыс. пассажиров.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
На втором месте поезд № 41/42 Днепр-Трускавец со 188 тыс. пассажиров. Третье место - за поездом № 69/70 Мариуполь-Львов, который перевез 176 тыс. пассажиров. Далее перечень самых популярных поездов выглядит так:
- №137/138 Хмельницкий-Лисичанск, 165 тыс. пасажиров;
- №91/92 Одесса-Константиновка, 170 тыс.;
- №145/146 Киев-Измаил, 159 тыс.;
- №101/102 Киев-Херсон, 147 тыс.;
- №97/98 Ковель-Киев, 143 тыс.;
- № 357/358 Киев-Рахов, 141 тыс.;
- №125/126 Константиновка-Киев, 140 тыс. пасажиров.
В то же время 10 самых популярных направлений (то есть маршрутов, на которых пассажиры в основном двигаются от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда) несколько отличаются:
- Харьков- Киев - 184 тыс. пассажиров, обратно - 178 тыс.;
- Львов-Киев - 165 тыс. пассажиров, обратно - 161 тыс.;
- Днепр-Киев - 131 тыс. пассажиров, обратно - 123 тыс.;
- Винница-Киев - 106 тыс. пассажиров, обратно - 104 тыс.;
- Запорожье-Киев - 86 тыс. пассажиров, обратно - 80 тыс.;
- Одесса-Киев - 79 тыс. пассажиров, обратно - 75 тыс.;
- Херсон-Киев - 70 тыс. пассажиров, обратно - 66 тыс.;
- Ивано-Франковск-Киев - 69 тыс. пассажиров, обратно - 67 тыс.;
- Кривой Рог-Киев - 61 тыс. пассажиров, обратно - 55 тыс.;
- Николаев-Киев - 58 тыс. пассажиров, обратно - 53 тыс.
В "Укрзализныце" отметили, что впервые с начала карантинных ограничений средняя населенность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.
Джерело: "Укрзализныця"