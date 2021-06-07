Страны "Большой семерки" согласовали минимальную ставку налога на прибыль

Государства, входящие в "Группу семи" (G7), достигли соглашения об установлении минимальной ставки налога на прибыль на уровне не менее 15%.

Министры финансов G7 по итогам встречи на выходных согласились также с правом стран облагать налогом деятельность транснациональных компаний в той части, которая приходится на данную страну, передает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что в результате соглашения американские цифровые гиганты, где бы они ни были зарегистрированы, будут вынуждены платить больше налогов непосредственно в тех странах, где они осуществляют продажи.

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц назвал достигнутую договоренность "налоговой революцией".

"Это очень хорошая новость для справедливости и солидарности в сфере налогообложения и плохая новость для налоговых оазисов по всему миру", – прокомментировал он агентству dpa концепцию минимального налогообложения для компаний, указав, что корпорации больше не смогут уходить от своих налоговых обязательств.

Следующим этапом станет обсуждение соглашения о минимальном корпоративном налоге на встрече G20 и далее на официальных переговорах, проходящих в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже с участием всех стран.

По оценкам ОЭСР, предлагаемые изменения в налогообложении обеспечат поступление в бюджеты стран дополнительно $50-80 млрд в год.