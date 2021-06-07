Две трети территории Украины расположены в зоне рискованного земледелия, – Лещенко

Две трети территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия, и более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения нуждаются в консервации.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология".

"Или мы переоснащаемся и отвечаем современным вызовам экологических угроз, или сельское хозяйство Украины будет терять свои лидерские позиции. Сегодня 2/3 нашей территории фактически расположены в зоне рискованного земледелия. Критическими точками на протяжении последних лет для нас являются июль и август. В прошлом году в некоторых областях в течение четырех календарных месяцев вообще не было осадков", - рассказал Лещенко..

Министр подчеркнул, что юг Украины с каждым годом становится все более рискованной зоны земледелия.

"В борьбе с глобальными климатическими изменениями Минагрополитики реагирует такими инструментами: точное и бережное земледелие - для повышения урожайности и оптимизации использования ресурсов, их экономии; выведение из оборота деградированных земель путем их консервации для восстановления истощенных почв через механизм залужения, облесения или ренатурализации; восстановление оросительных систем с целью сохранения и рационального использования запасов влаги в почвах", - отметил Лещенко.

Он добавил, что аграриям нужно отходить от классической технологии вспашки и переходить на технологии Mini-Till и Strip-Till.

"Это энергосберегающие технологии, которые предусматривают минимальное прохождение по полю, сосредоточение биоты в почве, сохранение остатков на полях, а также уменьшение расхода топлива и химических препаратов на 30%. Аграрии, которые не перестраиваются под современные технологии возделывания, становятся неконкурентными", - отметил министр.

Он констатировал значительную деградацию земель: в первую очередь речь идет о водной эрозии.

"Сегодня более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения нуждаются в консервации. Если мы не отработаем механизм, мы потеряем большое количество плодородных земель. В нашем законопроекте 2194 он прописан, и ближайшие три месяца Кабинет министров Украины примет соответствующее постановление. Будет происходить консервация земли на основе анализа почв, спутникового мониторинга. Вся информация будет отображаться в нашем геопортале открытых данных", - сказал Лещенко.

Также он отметил необходимость расширения объема органических земель в Украине.

"Украина сегодня - №1 по экспорту органики в Европу, и мы хотим оставаться лидером в этом сегменте. Также нам нужно расширять органические земли, для чего предусмотрели соответствующую государственную поддержку. А в следующем году планируем увеличить поддержку в несколько раз для органической продукции. Через формирование органических земель мы видим очень серьезный потенциал для Украины", – подытожил Лещенко.