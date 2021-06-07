Минобороны предложило отдать разрушающийся дом Сикорского в Киева частным инвесторам

Министерство обороны не имеет возможности самостоятельно профинансировать ремонтно-восстановительные работы для восстановления "Дома Сикорского" в Киеве, поэтому предложило привлечь частных инвесторов к реализации этого проекта.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

В частности, министр предложил провести встречу с представителями столичной громады, Офиса генпрокурора, правоохранительных органов, Минобороны, Минкультуры и согласовать "дорожную карту" создания музея Сикорского.

"Надо составить рамочное соглашение, которое позволит: а) уберечь здание от "дерибана" под соусом банкротства предприятия, которое сейчас находится в таком статусе; б) получить гарантии, что в здании будет именно музей авиатора Сикорского, а не, например, казино "Вертолет"; в) привлечь частных инвесторов к проекту, тем более что такую инициативу поддерживают в Sikorsky Aircraft", – сказал Таран.

Министр сообщил, что предложения о готовности на благотворительной основе частично профинансировать ремонтно-восстановительные работы дома недавно поступили в Минобороны от группы частных украинских компаний.

"Возможности Минобороны по восстановлению дома крайне ограничены из-за приоритетности направления средств на мероприятия по укреплению обороноспособности государства и всестороннего обеспечения Вооруженных сил Украины. Ориентировочная стоимость только проекта реставрации и проведения первоочередных противоаварийных реставрационных и восстановительных работ может составить около 10 млн грн", – отметил Таран.

Ранее Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Офиса генерального прокурора об обязательстве заключить охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения – дом всемирно известного авиаконструктора И.Сикорского по ул. Ярославов Вал в Киеве.

По информации Офиса генерального прокурора, Министерство обороны Украины и ГП "Отель "Казацкий" обязаны осуществить консервационные и реставрационные работы.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация (КГГА) неоднократно ранее заявляла, что настаивает на передаче Дома Сикорского на Ярославом Валу, 15-Б из государственной в коммунальную собственность.

Однако в пресс-службе Министерства обороны заявляли, что не могут передать здание "Дома Сикорского" в Киеве в коммунальную собственность территориальной общины города, поскольку оно арестовано решением Печерского районного суда Киева от 4 января 2018 года и министерство не может добиться отмены ареста.