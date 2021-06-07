Авиакомпания Flynas запустит рейсы из Украины в Саудовскую Аравию с 11 июня

11 июня состоится первый авиарейс из Украины в Саудовскую Аравию. Перелет Киев-Эр-Рияд совершит ведущий лоукостер Ближнего Востока - компания Flynas. Первый обратный рейс Эр-Рияд-Киев запланирован на воскресенье, 13 июня.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры в Facebook.

Авиаперевозчик будет осуществлять прямые перелеты на регулярной основе. С 18 июня сообщения между городами начнут происходить ежедневно в обе стороны.

В Мининфраструктуры отмечают, что ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для совершения перелета требовался трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

Авиакомпания имеет парк в 30 самолетов, выполняет более 1200 рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям.

Ранее сообщалось, что Госавиаслужба Украины выдала авиакомпании МАУ права на полеты из Киева в два города Саудовской Аравии - столицу Эр-Рияд и крупный порт Даммам.