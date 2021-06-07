Промышленность нанесла экологии ущерб на 67 миллионов с начала года, – Госэкоинспекция

Государственная экологическая инспекция Украины насчитала более 67 млн грн убытков в первом квартале 2021 года во время проверок промышленных предприятий.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экология".

"Промышленность – один из главных драйверов роста украинской экономики. Однако у этой отрасли есть и обратная сторона – негативное влияние на состояние окружающей среды. Промышленный комплекс Украины устарел и нуждается в модернизации, чтобы соответствовать современным природоохранным требованиям", – подчеркнул Малеваный.

Он отметил, что экологизация производства осуществляется только единичными предприятиями.

"Так, только за первые три месяца 2021 года Госэкоинспекция составила более 4,8 тыс. админпротоколов об экологических нарушениях. В среднем на одном предприятии мы фиксируем 4 факта несоблюдения природоохранного законодательства", – отметил Малеваный.

По словам чиновника, для укрепления экологического контроля за промышленностью и, соответственно, стимулирования модернизации предприятий Госэкоинспекция проводит внутреннюю трансформацию.

"Мы продолжаем территориальную реформу, проводим закупку нового оборудования, сотрудничаем с Национальным центром управления и испытания космических средств, получая спутниковые снимки для выявления незаконной добычи недр, засорения и тому подобное. К сожалению, достижению этого KPI мешают мизерные штрафы за недопуски и загрязнение окружающей среды, низкие зарплаты инспекторов, недостаточное финансирование на уплату судебного сбора", – сказал Малеваный.

Он также пояснил, что для устранения этих проблем и для содействия модернизации промышленного комплекса необходимо комплексное обновление законодательства.

"Качественный экологический контроль – один из важнейших шагов для помощи бизнесу. Он будет способствовать осовремениванию, экологизации, энергоэффективности промышленности и усилению ее конкурентоспособности на внешнем рынке", – добавил Малеваный.

Ранее сообщалось, что Госэкоинспекция проведет аудит предъявленных убытков, которые не были уплачены нарушителями, чтобы обеспечить их возмещение в государственный бюджет.