Google, Apple, Microsoft и Mozilla стандартизируют браузерные расширений

Основные разработчики браузеров согласились сформировать WebExtensions Community Group, цель которой состоит в том, чтобы стандартизировать API и функциональность для всех браузеров.

Об этом сообщает Xda-developers, передает УНИАН.

Как сообщается, группа стремится упростить разработку расширений за счет создания общего ядра функциональности, API-интерфейсов и разрешений.

Процесс стандартизации будет следовать той же схеме, что и разработка веб-стандартов, но не будет заставлять браузеры игнорировать эксклюзивные функции или API.

Так, каждый поставщик браузеров будет продолжать управлять своим магазином расширений полностью независимо, со своей собственной технической, смотровой и редакционной политикой.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft с 15 июня 2022 года прекратит поддержку интернет-браузера Internet Explorer 11 для некоторых версий операционной системы Windows 10, и это приложение станет недоступным.

Для перехода на новый браузер Microsoft предлагает использовать Edge с режимом Internet Explorer, который использует модуль из IE11 для открытия устаревших сайтов. Режим Internet Explorer в Edge будет поддерживаться как минимум до 2029 года.