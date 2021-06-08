"Борисполь" назвал самые популярные маршруты за май

Города Турции, Египта, ОАЭ, Грузии и столица Нидерландов Амстердам вошли в топ-10 направлений из аэропорта "Бориполь" в мае 2021 года.

В мае 65%, или 460 тыс., пассажиров самого большого аэропорта Украины отправились в Анталью, Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Стамбул, Даламан, Дубай, Бодрум, Амстердам, Тбилиси или Анкару, передает avianews.com.

Такая популярность именно этих направлений связана с тем, что 9 из 10 городов открыты для туристов из Украины. Исключение составляет Амстердам - он закрыт для туристов, но является важным транспортным узлом, где могут сделать пересадки путешественники, которым разрешен въезд в страны Евросоюза.

В мае 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 707 тыс. пассажиров.

Абсолютное большинство путешественников воспользовались чартерными рейсами - 362 тыс. человек. Регулярными рейсами вылетели или прилетели 345 тыс. пассажиров.

Количество трансферных пассажиров, то есть тех, кто делал пересадку в аэропорту "Борисполь" с рейса на рейс, составило 20,5 тыс., или 2,9% от всего пассажиропотока.

Это говорит о том, что авиакомпании начали менять стратегию деятельности и направили самолеты для работы на популярные туристические маршруты в страны, которые открыты для граждан Украины.

Так, общая статистика аэропорта "Борисполь" за май:

Общий пассажиропоток: 707 тыс.

Международный пассажиропоток: 661,7 тыс.

Внутренний пассажиропоток: 45,3 тыс.

Общее число рейсов: 5 953

Международные рейсы: 5 066

Внутренние рейсы: 887

Статистика за январь-май 2021 года: