"Борисполь" назвал самые популярные маршруты за май
В мае 65%, или 460 тыс., пассажиров самого большого аэропорта Украины отправились в Анталью, Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Стамбул, Даламан, Дубай, Бодрум, Амстердам, Тбилиси или Анкару, передает avianews.com.
Такая популярность именно этих направлений связана с тем, что 9 из 10 городов открыты для туристов из Украины. Исключение составляет Амстердам - он закрыт для туристов, но является важным транспортным узлом, где могут сделать пересадки путешественники, которым разрешен въезд в страны Евросоюза.
В мае 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 707 тыс. пассажиров.
Абсолютное большинство путешественников воспользовались чартерными рейсами - 362 тыс. человек. Регулярными рейсами вылетели или прилетели 345 тыс. пассажиров.
Количество трансферных пассажиров, то есть тех, кто делал пересадку в аэропорту "Борисполь" с рейса на рейс, составило 20,5 тыс., или 2,9% от всего пассажиропотока.
Это говорит о том, что авиакомпании начали менять стратегию деятельности и направили самолеты для работы на популярные туристические маршруты в страны, которые открыты для граждан Украины.
Так, общая статистика аэропорта "Борисполь" за май:
- Общий пассажиропоток: 707 тыс.
- Международный пассажиропоток: 661,7 тыс.
- Внутренний пассажиропоток: 45,3 тыс.
- Общее число рейсов: 5 953
- Международные рейсы: 5 066
- Внутренние рейсы: 887
Статистика за январь-май 2021 года:
- Общий пассажиропоток: 2,46 млн
- Чартерные рейсы: 1,2 млн
- Регулярные рейсы: 1,25 млн
- Трансферные пассажиры: 79,2 тыс. (3,2% от общего пассажиропотока)
- Международный пассажиропоток: 2,27 млн
- Внутренний пассажиропоток: 187,8 тыс
- Общее число рейсов: 21 907
- Международные рейсы: 17 910
- Внутренние рейсы: 3 997