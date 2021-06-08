Фонд госимущества продал Караванский спиртзавод за 101 миллион (обновлено)

По результатам аукциона по приватизации отдельного имущества Караванского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" 7 июня, в госбюджет должно поступить 101 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества, за право собственности на торгах боролись трое участников, которые увеличили стартовую цену в 4,4 раза – с 23,1 млн грн до 101 млн грн.

Предприятие было основано в 1837 году и прошло модернизацию в 2019 году. Активы сосредоточены в двух селах на Харьковщине: Караван и Барчаны. Общая площадь земельных участков – 78,5 га.

Отмечается, что всего по результатам 2020-2021 года в государственный бюджет должны поступить 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов.

Согласно данным сайта "Прозорро.Продажи", победителем аукциона стало ООО "Имекс-про" (Харьков), тогда как ООО "Ревитес" (Киев) и ООО "Мак-ТМ" (Харьков) предложили по 53 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Имекс-про" зарегистрировано в сентябре 2017 году с уставным капиталом 100 тыс. грн, занимается неспециализированной оптовой торговлей. Его конечный бенефициар – Анастасия Худенко (Харьков).

Всего на приватизацию государство планирует выставить 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".