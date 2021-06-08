Медведчук мог договариваться с Россией о поставках газа и электроэнергии, – СМИ. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко неоднократно отмечал, что общался с бизнесменом Виктором Медведчуком только на тему обмена пленными, и прямо заявлял, что освобождение украинских военнопленных – единственная официальная функция Медведчука.

Однако, как свидетельствуют записи телефонных разговоров, которые есть в распоряжении журналистов Bihus.Info, Медведчук принмал непосредственное участие в многочисленных экономических и бизнесовых переговорах. Кроме, торговли углем с оккупированными территориями и приватизации стратегического нефтепродуктопровода, на записях Медведчук также активно принимает участие в газовых переговорах Украины и России и переговорах относительно импорта российской электроэнергии.

При этом, как отмечают журналисты, в первом случае он явно отстаивает интересы российской стороны, а во втором – своего бизнес-партнера Петра Порошенко.

Переговоры по так называемому "Зимнему газовому пакету", в октябре 2014 году официально велись в Брюсселе между украинским "Нафтогазом", российским "Газпромом" и министерствами энергетики обеих стран. Хотя официальные переговорщики это отрицают, но записи свидетельствуют, что непублично в них был задействован и Медведчук. В частности, согласно пленкам и информации о перелетах Медведчука, накануне официальных переговоров он летал в Сочи, где тогда вероятно находился президент РФ Владимир Путин, а затем в Москву - к главе "Газпрома" Алексею Миллеру и российскому профильному министру Александру Новаку - обсуждать детали контракта. И судя по записям, два президента при посредничестве Медведчука согласовали, что украинская делегация не будет выдвигать радикальных требований относительно определенных нюансов контракта.

Однако прямо посреди переговоров Миллер с Новаком звонили Медведчуку, жаловались, что украинская делегация в Брюсселе - несмотря на предварительные договоренности президентов - выдвигает неожиданные и жесткие требования относительно внесения изменений в контракт. Россияне пообещали снизить цену на газ, но наша делегация хотела гарантий - вписать сниженную цену прямо в контракт. Этого хотело правительство и эту позицию публично высказывали еще до переговоров. Однако российскую сторону такой вариант не устраивал. По газовому контракту Украина с ними уже судилась в международном арбитраже, где доказывали как раз, что цена была на протяжении предыдущих лет завышена. Вписать в контракт пониженную цену для них означало сразу признать иск и проиграть суд. Поэтому предлагали закрепить обещание скидки политическим соглашением, к примеру, между правительствами.

В течение всего вечера переговоров россияне через Медведчука просят напомнить Порошенко, что с ним договаривались об обратном, и просят, чтобы президент лично позвонил украинской делегации и настроил ее на нужный россиянам сценарий. В конце концов украинская делегация радикальным предложением уступила, а уже на следующий день на записях Медведчук с Новаком отмечают, что Украина согласилась на гарантии, хотя ей по сути ничего не гарантировали.

Согласно записям, сразу по окончании газовых переговоров Медведчук приобщается к переговорам по импорту электроэнергии из России. Осенью 2014-го Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии, поэтому пришлось вести еще одни переговоры с Россией. В свою очередь, России надо было обеспечить электричеством оккупированный Крым, который зависел от материкового света практически полностью. И поэтому Москве нужен был двойной контракт: продавать Украине электричество так, чтобы Украина ее поставила в Крым.

Незадолго до подписания контракта "Украинская правда" опубликовала информацию о том, что в контракт пытаются "вставить" посредника - кипрскую "прокладку", которую якобы контролировал бизнес-партнер Петра Порошенко - энергетический бизнесмен Константин Григоришин. Порошенко тогда заявил, что эта информация не соответствует действительности и впоследствии контракт действительно подписали напрямую, с государственным "Укринтерэнерго".

Однако в записях телефонных разговоров нашлось подтверждение, что эта схема действительно планировалась и организовывал ее в том числе и Медведчук. Так, в ноябре-декабре 2014 года он неоднократно обсуждал детали контракта с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Козаком, а также через министра энергетики России Новака договаривается о встрече для себя, своего соратника нардепа Тараса Козака и Константина Григоришина - с Кариной Цуркан. Цуркан в то время – топ-менеджер российской компании "ИНТЕР РАО", которая и должна была продавать электричество Украине.

В разговорах Медведчук проговаривает, что контракт надо заключить с учетом посредничества кипрской фирмы, контролируемой Григоришиным, и которую якобы лично "дал" Порошенко. До последнего в разговорах обсуждается именно эта схема, однако в итоге контракт таки заключили направления. В разговорах нет объяснения почему, но план изменился сразу после того, как журналисты опубликовали расследование, где раскрыли его детали.

В конце декабря 2014 Медведчук официально получил статус переговорщика от Украины по обмену пленными с так называемыми "ЛДНР".

Первым об этом заявил один из главарей боевиков т.н. "ДНР" - Александр Захарченко. На следующий день в СБУ заявили, что это они решили "инкорпорировать в эту работу Виктора Медведчука". Версии о предоставлении такого мандата Медведчуку СБУ придерживался в публичных заявлениях и Петр Порошенко. Но на "пленках", за 10 дней до этих публичных заявлений, в разговоре с помощником Путина Владиславом Сурковым сам Медведчук говорит, что попросил его заниматься пленными именно тогдашний президент Украины Порошенко.

Официальная роль в обмене пленными предоставила Медведчуку много привилегий: разрешение на регулярные прямые полеты из Киева в Москву, легализовала контакт с боевиками, публичный статус "спасителя заложников". Вместе с тем эффективность Медведчука как переговорщика в этом процессе вызывает много вопросов.

Во-первых, согласно публичными данным, к моменту официального вхождения Виктора Медведчука в процесс обмена, Украине удалось вернуть домой столько же людей, сколько и за несколько последующих лет. С сентября по декабрь 2014 был освобожден полторы тысячи украинских граждан, до апреля 2019-му - не более трех тысяч.

В записях телефонных разговоров также обсуждаются и два известных обмены - Надежды Савченко и "киборга" Андрея Гречанова ( "Рахман").

Среди записей, оказались в распоряжении Bihus.Info, нет таких, которые бы свидетельствовали об организации Медведчуком самого обмена Саченко, но есть несколько разговоров с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

На них Медведчук жалуется, что его в день обмена Савченко не показали в новостях рядом с Путиным. Савченко был осужден в России за якобы убийство в Донбассе нескольких россиян. Летчица не захотела просить помилования и тогда ее у Путина попросили вдовы якобы убитых ею мужчин. Идея задействовать в этой истории вдов, по словам Путина, принадлежала именно Медведчуку. В день обмена Савченко Путин провел встречу с этими женщинами, на ней присутствовал Медведчук, об этом сообщали в российских новостях, но на видео, что тиражировалось в новостях, Медведчука обрезали из кадра.

Несколько раз Медведчук жалуется Пескову и просит найти видео, где виден, а в следующих выпусках новостей показать. По словам Медведчука это "важный момент, для чего этот огород огородился".

Что касается Гречанова, то, согласно записям, его освобождением изначально Медведчук не занимался. "Рахман" попал в плен в июля 2015 года и уже в августе попытки вызволить его начал Алексей Мочанов (товарищ Гречанова и на тот момент - советник министра обороны). По словам Мочанова, боевики были готовы отдать Гречанова в обмен на взятого в плен украинскими военными российского кадрового офицера Старкова. Но тогда украинская сторона заявила Мочанову, что Старков должен пройти через суд. Следовательно, обмен затягивался.

Виктор Медведчук, судя по записям, еще в середине сентября вообще не знал, где именно находится Гречанов и при этом отказывается от предложений боевиков обменять его на уже упомянутого Старкова. При этом уже в конце ноября, в разговорах с "министром обороны" т.н. "ДНР" Владимиром Кононовым, резко начинает называть этот обмен важнейшим, отмечает свое активное участие в его подготовке, договоренностях "первых лиц двух государств", а также требует не отдавать "Рахмана" Мочанову, который все это время занимался процессом.

В этих диалогах показательны несколько моментов. Первый - Виктор Медведчук на записях акцентирует внимание на создании прецедента, ведь российский майор Старков на тот момент уже был осужден в Украине, но помилован Петром Порошенко. Такое помилование, по словам Медведчука, и является прецедентом, ведь это первое помилование непосредственного участника войны, которое может использоваться в дальнейшем.

Второй - записи свидетельствуют о том, что Виктор Медведчук по требованию украинской стороны останавливает уже оговоренный обмен Гречанова и Старкова из-за якобы утечки информации о нем и ситуации с Мочановым. В результате, Гречанов еще двое суток провел в плену. Процесс прошел тайно и первые камеры встретили Гречанова уже в аэропорту "Борисполь", куда его доставили сразу после обмена. Там он ждал прилета Петра Порошенко из Франции. Во время встречи "Рахману" на камеры позволили позвонить родным, а Петр Порошенко заявил, что окончательное решение о его обмене принималось во Франции, после того как он якобы попросил лидеров европейских стран нажать на Владимира Путина.