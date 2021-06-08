Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 1,3 миллиарда

В течение недели 7-11 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 1,29 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из них на 806,62 млн грн выставлены на продажу требования по выданным банками кредитам, а на сумму 44,2 мон грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков.

Кроме того, ценные бумаги будут торговаться за 25,68 млн грн, дебиторская задолженность перед банками – 15,19 млн грн.

В частности, на текущей неделе на продажу выставят активы:

ЧАО "АКБ "Капитал" – на 357,8 млн грн;

АО АКБ "Аркада" – на 264,25 млн грн;

ЧАО "Златобанк" – на 254,61 млн грн;

АО "Мисто банк" – на 179,73 млн грн;

ЧАО "КБ "Премиум" – на 123,28 млн грн;

АО "ВТБ Банк" – 89,48 млн грн;

Также в Фонде добавили, что запланирована продажа активов АО "Родовид Банк", АО "Банк Велес" и АО "Банк "Финансы и Кредит".