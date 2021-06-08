"Закарпатгаз" окончательно завершил процедуру анбандлинга

АО "закарпатгаз" вышло из основателей компании-поставщика ООО "Закарпатгаз Сбыт".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что окончательное разделение собственности стало финальным этапом анбандлинга – реорганизации, которая заключается в отделении деятельности по распределению природного газа от его поставщика. Ранее уже было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которые получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году.

Выход из состава основателей – то есть полное разделение собственности – высший уровень анбандлинга. В станах Европейского союза подобная процедура позволяет сохранение миноритарных пакетов акций. АО "Закарпатгаз" провело более радикальную процедуру анбандлинга – это обеспечивает отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков соответственно антимонопольным нормам ЕС.

Компания отмечает, что этот процесс был постепенным и длился шесть лет: начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлинга, с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных законом "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное разделение, которое было обеспечено как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте АО "Черновцыгаз", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное разделение от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики и каналов коммуникации с клиентами.

Компания напоминает, что в полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положений Директивы 2009/73/ЕС и закона "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в Программе соответствия о статусе анбандлингу. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо – комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ.

Также подчеркивается, что все проведенные действия по анбандлингу "Закарпатгаза", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества – в отчете этой организации от 2020 года статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.