Реконструкцию аэропорта в Кривом Роге планируют завершить до конца 2022 года
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам главы Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой инженерного и светового оборудования, а также ремонт перронов. Также установят новое новигационное и метеорологическое оборудование.
Отмечается, что параллельно с этим будет проходить реконструкция здания терминала аэропорта. Ее стоимость – 300 млн грн. После окончания работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час.
На данный момент в аэропорту уже установлено оборудование для обслуживания регулярных рейсов, что даст возможность принимать самолеты типа A320 и Boeing 737.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что и терминал, и взлетно-посадочную полосу планируют сдать до октября 2022 года.
В свою очередь городской глава Константин Павлов добавил, что аэропорт уже соединен с городом маршрутами коммунального транспорта.