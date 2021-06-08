В Минэнерго предложили вернуться к созданию консорциума по управлению украинской ГТС

Для предотвращения угрозы транзиту российского газа через Украину после запуска "Северного потока-2" можно вернуться к предложению создать международный консорциум по управлению украинской ГТС.

Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее словам, Украина должна выйти со стратегическим предложением, предусматривающим обеспечение безопасности государства. Есть несколько возможных механизмов для этого.

"Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы", – отметила Зеркаль.

По ее словам, это окажет давление на Российскую Федерацию в вопросе отмены экспортной монополии на продажу газа по газопроводу в Европу. Когда все компании получают доступ к ГТС, это будет способствовать созданию рынка. Тогда газ станет товаром и перестанет быть инструментом политического давления и шантажа.

Зеркаль напомнила, что с помощью партнеров Украины в ЕС уже удалось внести изменения в третью газовую директиву, предусматривающие ее применение к "Северному потоку-2".

"Очень важно, чтобы она была применена в полном объеме. Потому что это даст возможность сбалансировать рыночные отношения, если "Северный поток-2" будет все же достроен, сертифицирован, и запущен", – отметила советник министра.

Она отметила, что в ЕС инструментарий, который может обезопасить Украину от применения "Северного потока-2" в полном объеме и прекращения транзита российского газа через Украину, но для этого нужно работать с Европейской комиссией, а также с другими странами, которые также не заинтересованы в том, чтобы новый трубопровод "Газпрома" был запущен.

"Страны Восточной Европы – ни одна не заинтересована. Они несут колоссальные потери от этого "Северного потока-2", и их позиция была ключевой в Европейском Союзе", – напомнила Зеркаль.

Как сообщалось, Минэнергоугля в декабре 2017 года официально пригласило потенциальных партнеров по управлению ГТС страны к предварительным консультациям. О таком интересе проинформировали 10 компаний: Eustream (Словакия), Snam (Италия), Gazunie (Голландия), GRTgaz (Франция), GAZsystem (Польша), Desfa (Греция), Reganosa (Испания), Verbunddnelz Gaz AG (Германия), Fluxys (Бельгия), Transgaz (Румыния).

В Еврокомиссии тогда призывали Украину объявить такой конкурс как можно быстрее.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Кто может войти в консорциум по управлению украинской ГТС