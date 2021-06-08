У сына Януковича нашли ночной клуб в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

В Санкт-Петербурге в здании, принадлежащем сыну беглого экс-президента Виктора Януковича Александру, открылся ночной клуб "Храм оленя".

Заведение расположено на территории бывшего завода "Арсенал" на набережной Невы, связанная с Александром Януковичем компания приобрела его в 2014 году, сообщается в сюжете телеканал "Настоящее время", созданного Радио Свобода при участии "Голоса Америки".

Сейчас в бывших цехах расположен модный ночной клуб, в будущем на реконструированной территории завода планируют построить концертный комплекс, фотостудию, а также целую улицу ресторанов и баров.

При этом информации о том, кто именно открыл новый клуб, практически нет. В СМИ говорят о загадочных нидерландских инвесторах, но расследователи из газеты "Деловой Петербург" опровергают эту версию. По их данным, связанные с клубом компании "Арсенал Инвест", "Арсенал Истейт" и "Арсенал Недвижимость" управляются из единого центра (у двух компаний общие учредители, а их офисы расположены буквально в двух шагах друг от друга), со всеми тремя связан Александр Янукович, сын экс-президента Украины. Он является бенефициаром "Арсенал Истейт".

В арт-пространстве "Храм оленя" телеканалу "Настоящее время" сказали, что не в курсе, связана ли компания-арендодатель с Александром Януковичем, и отказались сообщить ее название. По их словам, это противоречит пункту о конфиденциальности договора аренды.

После Революции достоинства бывший президент Украины сбежал в Россию, а сын поехал за ним. Тогда Александр Янукович, как и его отец попал под персональные европейские санкции.

Журналисты российского Forbes оценивали состояние Александра Януковича зимой 2014 года в $510 млн. Причем в редакции отдельно подчеркнули, что сын, скорее всего, был держателем родительских активов.