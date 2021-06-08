Производство автомобилей впервые за два года превысило 1000 единиц за месяц, –"Укравтопром"

По итогам мая в Украине было произведено 1004 автотранспортных средств, что в 8 раз больше, чем в мае прошлого года, и на 4% больше, чем в апреле 2021 года.

По данным объединения "Укравтопром", до этого автопроизводство в Украине превышало условную отметку в тысячу транспортных средств в месяц в сентябре 2019 года.

В том числе в мае 2021 года в Украине было произведено 944 легковых авто, тогда как в мае прошлого года – только 87. По сравнению с предыдущим месяцем, в мае этого года производство легковых авто возросло на 4%.

Кроме того, в прошлом месяце было изготовлено 53 автобуса, что почти вдвое больше, чем в мае прошлого года, и на 5% меньше, чем в апреле 2021 года. Также было собрано 7 коммерческих авто, что на 42% меньше, чем в мае 2020 года, но в 3,5 раза больше, чем в апреле 2021 года.

Всего за январь-май 2021 года в Украине было произведено 3795 автотранспортных средств (в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). В том числе было собрано 3538 легковых (на 16,7% больше), 15 коммерческих автомобилей (на 37% меньше), 242 автобусы (на 20% больше).

Как сообщалось, в 2020 году в Украине было произведено 4952 автотранспортных средств, что на 32% меньше, чем в 2019 году. В том числе легковых автомобилей –4202 (-33%), коммерческих – 51 (-63%), автобусов – 699 шт. (-20%).

При этом имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. единиц автотранспорта.