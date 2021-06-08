"Укрзализныця" отчиталась о превышении докарантинных показателей грузовых перевозок

АО "Укрзализныця" в первую неделю июня усилила показатели грузовой работы, в частности, оборот грузового вагона ускорился на 24% по сравнению с аналогичными периодом докризисного 2019 года, а и также на 7,5% по сравнению с первой неделей июня 2020-го – до 7,17 суток.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что среднесуточная нагрузка в первую неделю июня составила 712,4 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 2,3% больше, чем в 2019 году.

При этом, железнодорожники прогнозируют дальнейший рост объемов перевозок, в частности, за счет начала сезона перевозок зерновых и постоянной оперативной работы по усилению сегмента грузовых перевозок.

В компании также напомнили, что в мае среднесуточная нагрузка составляла 726 тыс. тонн, а оборот грузового вагона – 7,14 суток.