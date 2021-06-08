Причины Васильковской трагедии не ликвидированы до сих пор, – "А95"

Функционирование в Украине нелегального рынка нефтепродуктов создает предпосылки для повторения техногенных аварий, таких как крупнейший в украинской истории пожар на нефтебазе "БРСМ" в Васильковском районе Киевской области 8 июня 2015 года.

Об этом заявили в "Консалтинговой группе "А-95" в связи с годовщиной трагедии, передает enkorr.

Согласно выводам специальной государственной комиссии, причиной возгорания стало производство на нефтебазе фальсифицированных нефтепродуктов. Факт смешения топливных компонентов также подтверждается данными железнодорожной статистики о поступлении на нефтебазу "БРСМ" широкой номенклатуры специфических грузов: технологического бензина, газоконденсата, продуктов пиролиза, октано- и цетаноповышающих присадок, реактивного топлива, масел.

"В течение 2014-2015 годов мы неоднократно сообщали о массовых поставках компонентов для производства топливного фальсификата на нефтебазы "БРСМ", однако должной реакции властей это не получило. Прошло шесть лет, сегодня мы вновь говорим об этих поставках, но вопреки заявлениям не видим действенных шагов власти по ликвидации нелегального производства нефтепродуктов", – заявил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Согласно исследованиям "А-95", в Украине с разной интенсивностью продолжают работать 25 мини-НПЗ, выпускающих в год около 470 тыс. тонн низкокачественных нефтепродуктов.

Также продолжается активное смешение топлива на нефтебазах. В частности, группа "БРСМ" закупила в 2020 году 117 тыс. тонн сырья и компонентов для производства нефтепродуктов: газоконденсата, изопентановой фракции, спиртов, метил-трет-бутилового эфира и растворителей на основе метанола.

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А "А-95" указывают, что самым вопиющим является импорт данным оператором из России 2000 тонн монометиланилина (ММА) – октаноповышающего компонента, запрещенного к использованию в моторных топливах не только в Украине, но и в Европе и США. Всего в 2020 году было импортировано 3300 тонн ММА. Впоследствии следы ММА были обнаружены Институтом потребительских экспертиз во время лабораторных испытаний бензина, отобранного в сетях компаний "БРСМ-Нафта", Мotto, SunOil.

Второй составляющей проблемы, как отмечают эксперты, является полное бездействие Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Выборочная инспекция мини-НПЗ и нефтебаз, в частности из системы "БРСМ-Нафта", показала грубейшие нарушения строительных норм, промышленной и экологической безопасности: отсутствие обвалования резервуаров, пенообразователей, безопасных проездов для пожарной техники, непригодные пожарные резервуары. Именно это стало причиной беспрецедентных масштабов Васильковской трагедии, подчеркивают в "А-95".

"Нелегальное производство и сбыт нефтепродуктов – это огромный объем наличных, идущих на взятки властям и контролирующим органам, которые взамен закрывают глаза на неуплату налогов, токсичное топливо и нарушения техники безопасности. Именно коррупция стала первопричиной большой беды в Василькове и остается угрозой для жизней и здоровья миллионов украинцев", – заявил Сергей Куюн.

Как сообщалось, 8 июня 2015 года на нефтебазе "БРСМ" в Васильковском районе Киевской области возник пожар, в результате которого погибли шесть человек и 14 попали в больницу с ожогами и признаками удушья.

По данным следствия, возгорание на нефтебазе "БРСМ" произошло в процессе изготовления "бодяги". Искра возникла в неисправном насосе, который использовали для перекачки компонентов. А хаотичная застройка территории мелкими резервуарами и отсутствие необходимых систем пожаротушения привели к тому, что пожар разгорелся до катастрофических масштабов.

Напомним, "БРСМ-Нафта" основана в 1993 году Андреем Бибой. В 2007 году 50% компании были проданы экс-министру энергетики времен Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому. С 1 августа 2018 года партнеры разделили сеть пополам — каждому отошло по 63 АЗС. Ставицкий передал свои АЗС в аренду бренду "Мотто", Биба продолжил развитие бизнеса, на сегодня сеть "БРСМ" насчитывает более 200 АЗС.