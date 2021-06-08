Нацбанк назвал победителей конкурса на лучшую монету года. ФОТО

Национальный банк Украины назвал победителей конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2020 год.

Как сообщает пресс-служба регулятора, специальная комиссия, в состав которой вошли представители НБУ, Национальной академии наук, национальных музеев и различные эксперты, назвали победителей в двух номинациях.

"Лучшей монетой года" стал набор памятных монет "Энеида". В него входит девять серебряных монет номиналом 10 грн, эскизы к которым придумали художники Владимир Таран, Олександр Харук, Сергей Харук. Скульпторами монет выступили Анатолий Демьяненко, роман Чайкофский и Владимир Атаманчук.

В номинации "Лучшее раскрытие темы" победу одержала памятная монета "Передовая" номиналом 5 грн (нейзильбер). Авторы эскизов – Никита Титов и Святослав Иваненко. Скульптор – Святослав Иваненко.

Конкурс проходит ежегодно с 2005 года в два этапа. В этом году первый этап конкурса длился с 1 февраля по 5 апреля.

Напомним, победителем конкурса по итогам 2019 года в главной номинации стали памятные монеты "Пектораль".