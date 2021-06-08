Разгерметизация газопровода на Прикарпатье не повлияла на транзит газа в ЕС, – Оператор ГТС
Как сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины", пострадавших в результате инцидента нет.
"Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС. Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов вблизи отсутствует", – подчеркивается в сообщении.
В компании пообещали уточнить причины происшествия позднее.
"На данный момент, поврежденный участок газопровода полностью локализирован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов вблизи отсутствует", – отмечают в ОГТСУ.
Фотографии с места происшествия опубликовал на своей странице в Facebook советник мэра Ивано-Франковска Назар Кишак.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что по состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет.
"Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация двух жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения… Проведено оцепления места разгерметизации. Аварийной бригадой РЭС проведено обесточивание с.Клузив", – говорится в сообщении.
Спасатели уточняют, что по информации очевидцев на поврежденном участке произошел хлопок части газопровода в месте перехода с земли на поверхность без последующего горения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники Нацполиции.