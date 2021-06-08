Компания Кропачева отменила итоги конкурса по приватизации "Центрэнерго" через суд

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе предыдущее решение Хозяйственного суда Киева об отмене приказа о признании несостоявшимся в конце 2018 года конкурса по приватизации ПАО "Центрэнерго".

Соответствующее решение суд апелляционной инстанции от 20 мая вступило в силу с дня его принятия, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь в пресс-службе Фонда госимущества (ФГИ) пообещали обжаловать его в Верховном суде Украины.

"Фонд не соглашается с указанным решением и осуществляет подготовку кассационной жалобы в Верховный Суд по указанному делу", − сообщили в Фонде.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 12 января 2021 года отменил приказ Фонда госимущества №1572 от 13 декабря 2018 года о признании несостоявшимся конкурса по приватизации ПАО "Центрэнерго".

Решение принято по иску ООО "Укрдонинвест", бенефициаром которого выступает Виталий Кропачев.

Хозсуд также обязал ФГИ возобновить конкурс, а также признать "Укрдонинвест" его участником.

"Укрдонинвест" в суде требовал признать недействительным приказ ФГИ от 13 декабря 2018 года, которым предыдущий конкурс по приватизации "Центрэнерго" был признан несостоявшимся.

Напомним, 29 октября 2018 года ФГИ объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых - иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Однако и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров 11 декабря сообщил, что конкурс не состоится, так как оба указанных претендента не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.

Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.