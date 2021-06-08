Нацбанк отозвал лицензию у одного ломбарда

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) у ПТ "Ломбард "Хмельницкий, Яцишин и Компания" (ЕГРПОУ 36326186) лицензию на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такое решение на заседании 4 июня 2021 года.

Основанием для этого стало принятие участниками учреждения решения о прекращении юридического лица и предоставление копии этого решения в Национальный банк.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

Как сообщалось, Национальный банк в конце апреля составил акты о правонарушениях за непредоставление отчетности за первый квартал 2021 года в отношении участников рынка небанковских финансовых услуг – лизингодателей, ломбардов и финансовых компаний. При этом ряд участников небанковского рынка не устранил нарушения и по состоянию на начало июня не подали в Национальный банк свою отчетность.

Поэтому Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 4 июня впервые рассмотрел указанные акты и применил меры воздействия к 36 компаниям. А именно – к 4 лизингодателям, 13 ломбардам и к 19 финансовым компаниям.