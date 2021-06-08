Египет надеется привлечь 1,5 миллиона туристов из Украины, – посол

Египет, согласно прогнозам, в 2021 году посетит около 8 млн иностранных туристов, из них около 1,5 млн украинцев.

Об этом сообщил посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль в интервью Интерфакс-Украина.

"В основном украинцы выбирают Шарм-эш-Шейх, Хургаду, пляжные гостиницы, откуда отправляются максимум в однодневную познавательную поездку – увидеть пирамиды и основные достопримечательности Каира", – сказал он.

По словам посла, украинцам активно предлагаются и другие туристические продукты.

"Мы предлагаем посетить разнообразные исторические достопримечательности, четырехдневные круизы по Нилу из Луксора в Асуан, новые зоны для водных видов спорта, виндсерфинга. Кроме того, на западе пустыни есть уникальные минеральные воды и солевые озера, полезные для оздоровления. В этом году украинцы начали обращать внимание на такие аттракции", – отметил дипломат.

Элгаммаль также отметил возрастающий спрос на более продолжительное пребывание украинцев в Египте.

"Египет – прекрасное предложение для украинских сотрудников "на удаленке": круглый год хорошая погода, недалеко и просто добираться. И мы стимулируем таких туристов: предоставляем 20-процентную скидку на размещение на длительный срок, 20 дней и более", – сообщил он.

Посол назвал некоторые из партнерских программ привлечения новых украинских туристов.

"Уже запустили с туроператорами совместные кампании, которые действуют до октября 2021 года. У нас также действует программа поощрения полетов (flight incentive program) для авиалиний, включающая упрощение визового режима, 50-процентную скидку на сборы за посадку, проживание, а также 20-процентную скидку на сборы за наземное обслуживание. Кроме того, мы снизили цены на топливо на $0,15/галлон до конца 2021 года", – сообщил Элгаммаль.