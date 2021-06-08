Нацбанк согласовал назначение нового главы "Приватбанка"

Правление Национального банка Украины согласовало кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления государственного "Приватбанка".

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение было принято во вторник, 8 июня, по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования.

Как сообщалось, 28 мая набсовет назначил новым главой правления "Приватбанка" Герхарда Бьоша. Отмечалось, что он вступит в должность после согласования Национальным банком.

До этого Герхард Бьош занимал должность первого заместителя главы правления "Райффайзен банка Аваль" с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года. В целом в структурах группы "Райффайзен" он работал с 2004 года.