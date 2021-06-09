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"Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией

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"Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией
Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2050 году.

Об этом в интервью телеканалу "Україна 24" заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, передает УНИАН.

По словам Рыженкова, для реализации этой цели придется уйти от традиционного способа производства стали, что сведет выбросы СО2 к нулю.

"Чтобы сделать декарбонизацию, избавиться от парниковых газов, нельзя просто поставить очистку - эти газы не чистятся. Нужно менять технологию. Нужно вообще менять подход к процессу производства. И здесь выход есть. Есть так называемая идея "зеленой металлургии", которая есть в компании "Метинвест" как стратегическая идея развития. Когда мы уходим от традиционного способа производства стали. Это вообще сведет к нулю выбросы СО2. Естественно, это не быстро", - сказал Рыженков.

Он выразил мнение, что достижение этих показателей к 2050 году является реальной целью для украинской металлургии.

"Вы знаете, мы на сегодня видим возможность заявлять, как собственно и Европейский союз, что мы можем быть углеродно-нейтральной к 2050 году. Это абсолютно реально для Украины, для украинской металлургии", - отметил гендиректор.

Джерело:  УНИАН
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Топ коментарі

  • Грышка Распутный 2
    До 2050 року ??? "Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией - Цензор.НЕТ 7855 А там або падішах помре, або ішак здохне... Я правильно зрозумів, нє ??? "Метинвест" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией - Цензор.НЕТ 4822
  • senia
    охметовская шарага стебётся с лохов, голосовавших за Зеленского
  • Andrey Dzybak
    Или если прочитать между строк будет так :
    1. давайте налупашим ИСЧО СЭС (в два раза больше,лучше в три)
    2. Поскольку НАМЕРЕНИЯ благие (духовно-скрепные) то выдать госбанками КРЕДИТ, естественно льготный, поскольку намерения благие.
    3. "Излишки" от НЕПОТРЕБЛЕННОГО эелектричества заводами продавать государству (по закрепленному тарифу)

    4. Разницу которая останеться после уплаты кредита - ложить в карман, себе любимому
    5. Ну а завод временно может не работать... причин будет масса.
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