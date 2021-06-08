Россия нарушала договор об открытом небе еще с 2008 года, – МИД

Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу (ДОН) не является неожиданным для Украины и остальных государств-участников ДОН.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

"Таким образом РФ довершает курс, сознательно начатый ею еще в середине 2000-х годов. Этот курс направлен на разрушение всех режимов, которые способствовали военной сдержанности в Европе, ограничивали развертывание ударных вооружений и внезапную широкомасштабную военную деятельность на евроатлантическом пространстве. За развал режимов контроля над вооружениями Россия создавала условия для скрытой подготовки внезапных вооруженных агрессий против Грузии и Украины. Этот агрессивный экспансионистский курс Россия продолжает и до сих пор", – сказано в комментарии.

Как отмечают в МИД, Россия прекратила добросовестное выполнение обязательств по ДОН и начала его грубо нарушать еще в 2008-2010 годах, осуществив агрессию против Грузии. Вследствие агрессии часть оккупированных грузинских территорий была de facto изъята из зоны применения ДОН.

В 2014 году Россия оккупировала Автономную Республику Крым, Севастополь и отдельные районы в Донецкой и Луганской областях, так же изъяв их из действия договора. В целом из-за захватнических действий РФ из зоны применения ДОН было изъято более 57 тыс. кв. км, в том числе более 44 тыс. кв. км ТОТ Украины. Это больше, чем территория Словакии, Дании, Эстонии, Нидерландов или Бельгии, отмечается в комментарии МИД Украины.

"Вместо построения и улучшения транспарентности, предсказуемости и доверия между всеми государствами-участниками ДОН был использован Москвой как средство для легитимации результатов агрессии и оккупации украинского Крыма. Поэтому именно Россия несет ответственность за продолжающееся разрушение режима "открытого неба" и эрозию международной архитектуры контроля над вооружением", – подчеркивается в сообщении.

При этом МИД Укразывает, что Украина однозначно осуждает выход России из Договора по открытому небу.

Как сообщалось, накануне российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Российской Федерацией Договора об открытом небе (ДОН).

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года – ОБСЕ). ДОН вступил в силу 1 января 2002 года. Его участниками в настоящее время являются 33 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия.

Договор предусматривает установление "режима открытого неба" - возможность осуществления наблюдательных полетов государств-участников над территорией друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторинга кризисных ситуаций и тому подобное.