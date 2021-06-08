ЕБРР проведет оценку "Ощадбанка" в рамках подготовки к частичной приватизации

Государственный "Ощадбанк" готовится к проведению комплексной оценки своего состояния ("дью дилидженс") Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для подготовки к пред-приватизационной сделке.

Об этом сообщил глава правления "Ощадбанка" Сергей Наумов, передает Интерфакс-Украина.

"Банк ведет активные переговоры и работу по подготовке пред-приватизационной сделки с ЕБРР. В настоящее время мы завершаем переговоры по подписанию мандатного письма и готовимся к проведению дью дилидженса", – сказал глава правления банка.

По словам Наумова, банк ожидает принятия в скором времени зарегистрированного в парламенте законопроекта о вступлении "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что обеспечит выполнение одного из важных условий продолжения успешного сотрудничества с ЕБРР.

Как сообщалось, еще в ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке "Ощадбанка", а в мае 2018 года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения.

Министерство финансов в феврале 2018 года в рамках обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора запланировало постепенное включение "Ощадбанка" в систему Фонда гарантирования вкладов.

Согласно меморандуму с МВФ, заключенному в декабре того же года, полную государственную гарантию депозитов физических лиц в "Ощадбанке" предполагалось отменить до конца 2019 года.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал в рейтинге второе место (279,7 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.