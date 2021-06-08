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Минфин разместил облигации внутреннего займа на рекордные 19 миллиардов

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Минфин разместил облигации внутреннего займа на рекордные 19 миллиардов
Министерство финансов на состоявшемся 8 июня аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 19,12 млрд грн, что является рекордным показателем с начала года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 106,29 млн грн под 8,99% годовых, что соответствует уровню предыдущих аукционов.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 3,4 млрд грн под 11,19% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 1,69 млрд грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 4,39 млрд грн под 12,05% годовых, от трехлетних – 2,56 млрд грн под 12,3% годовых.

Кроме того, впервые в этом году Минфин разместил облигации с погашением в мае 2026 года на 2,02 млрд грн при спросе 4,08 млрд грн. Средневзвешенная доходность новой 5-летней бумаги составила 12,52%.

Минфин также разместил номинированные в долларе США облигации сроком обращения один год на $182,18 млн под 3,7% годовых.

Минфин разместил облигации внутреннего займа на рекордные 19 миллиардов 01

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,86 млрд грн. Рост поступлений обеспечен за счет размещения валютных ОВГЗ в преддверии крупных выплат по госдолгу.

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