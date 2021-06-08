Криклий назвал нелогичной идею Зеленского о создании новой авиакомпании

Создание новой государственной авиакомпании во время приватизации и запуска концессионных проектов по остальным госактивам является непоследовательным шагом.

Об этом экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы практически каждый день говорим о том, что государственные компании управляются хуже, чем частные. Что бизнес всегда является лучшим собственником и менеджером активов, чем государство. Мы продаем государственные активы через приватизацию, проводим концессии портов… но при этом хотим создать еще одну государственную компанию. Мне это кажется непоследовательным", – сказал экс-министр.

Криклий также подчеркнул, что создание авиакомпании – весьма затратная идея и Украине будет очень непросто самостоятельно ее реализовать.

"Когда год назад в воздухе витала идея национализации МАУ, я сказал прямо – я положу заявление до этого. Поскольку это было бы повторением кейса "Приватбанка": государству корешки, а кому-то вершки. С созданием новой госавиакомпании сегодня история тоже непростая", – сказал он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию за средства госбюджета.

В июле того же года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Тем временем и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков в декабре заявил, что предприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.

В мае 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил ускорить создание нового авиаперевозчика, уточнив, что кроме покупки украинских самолетов ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, такие переговоры ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой сфере.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании. Однако уже спустя несколько месяцев Зеленский говорил, что не может отказаться от личных самолетов из-за большого количества срочных вылетов.