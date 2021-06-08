Суд обязал выдать разрешение на строительство еще одной высотки на столичном Подоле

Окружной админсуд Киева (ОАСК) обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать ООО "Гостиничный комплекс "Спасский" разрешение на выполнение строительных работ по объекту строительства "Реконструкция нежилого здания под гостиницу по ул. Спасской, 31а в Подольском районе города Киева".

Об этом свидетельствует решение суда от 28 мая, пишут Наші гроші.

Согласно материалам дела, гостиничный комплекс "Спасский" с января 2014 года владеет нежилым домом лит. "А" площадью 1928 кв. м по ул. Спасская, 31-А.

Здание располагается на участке площадью 0,14 га, который решением Киевсовета от 24 сентября 2015 года был передано компании в аренду на 10 лет для обслуживания нежилого дома. Это здание "Спасский" купил у "Укринбанка", который с 2007 по 2015 год был арендатором указанного участка.

В марте 2014 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал гостиничному комплексу "Спасский" и "Укринбанку" градостроительные условия и ограничения по реконструкции указанного нежилого здания под гостиницу.

В суде фирма заявила, что обратилась в Госархстройинспецию (ГАСИ) за разрешением на строительство, однако в январе 2021 года получила отказ. При чем перед этим ГАСИ еще дважды отказывалась выдавать это разрешение "Спасскому". Основанием отказа было указано непредоставление документов о согласовании проектной документации органами охраны культурного наследия. Не соглашаясь с этим, компания обратилась в суд.

В суде Гостиничный комплекс "Спасский" заявил, что отказ ГАСИ в выдаче разрешения нарушает его права и является противоправным, поскольку у него как у застройщика отсутствует обязанность получать от Минкультуры разрешения и согласования, потому что границы и режимы использования исторического ареала Киева, границы и режимы использования зон охраны в столице не утверждены в установленном порядке, а следовательно отсутствуют правовые основания считать, что участок по ул. Спасской, 31-А находится в пределах Центрального исторического ареала.

Ни ГАСИ Украины, ни Минкультуры своего отзыва, соответствующих доказательств или объяснений в суд не предоставили.

Рассмотрев материалы дела, суд согласился с доводами "Гостиничного комплекса "Спасский", признал противоправным и отменил решение ГАСИ об отказе в выдаче разрешения на выполнение строительных работ по ул. Спасской, 31-А, и обязал Госархстройинспецию такое разрешение выдать.

Решение ОАСК еще не вступило в силу, поскольку пока не истек срок апелляционного обжалования.

Напомним, ранее в отказе в выдаче разрешения на строительство по ул. Спасской, 31-А, ГАСИ отмечала, что намерения застройки не соответствуют архитектурным решениям и высота объекта проектирования превышает историко-градостроительное обоснование.

Согласно действующему Генплану Киева, ул. Спасская расположена на Подоле, который входит в Центральную планировочную зону, где действует ограничение высоты строящихся зданий – не выше 27 м. Улица Спасская попадает в пределы Центрального исторического ареала столицы, архитектурную и археологическую охранные зоны, территории заповедников и памятников археологии, ландшафта и истории.

В сентябре 2019 года "ГК "Спасский" заключил с ООО "Стар Билдинг" договор организации финансирования и строительства объекта имущества, согласно которому "Спасский" обязался провести реконструкцию гостиницы до конца 2022 года и передать его "Стар билдингу". Последний, в свою очередь, должен был инвестировать в это строительство 50 млн грн.

Владельцем ООО "Гостиничный комплекс "Спасский" является кипрская компания "Иск Инвест Лимитед", конечным бенефициарным владельцем которой через компанию "Делитара Лимитед" значится Рональд Райнер.

Ранее конечным владельцем "Иск Инвест Лимитед" числился львовянин Олег Санагурский, ранее работавший заместителем руководителя фирмы "Интеграл-Буд" экс-нардепа Владимира Зубика.

Руководителем ООО "Гостиничный комплекс "Спасский" является Светлана Поличева, которая является владельцем и руководителем других фирм, связанных с Зубиком.