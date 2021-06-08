"Черниговгаз" полностью завершил процедуру анбандлинга

АО "Черниговгаз "вышло из учредителей компании-поставщика ООО"Черниговгаз Сбыт". Таким образом были выполнены все условия анбандлинга согласно директиве 2009/73/ЕС. Предварительно было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которые получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году.

Об этом говорится в с ообщении компании.

"Черниговгаз" завершил процедуру выхода из состава учредителей ООО "Черниговгаз Сбыт", тем самым полностью выполнив условия эффективного анбандлинга - как с позиции украинского, так и европейского законодательства.

Выход из состава учредителей, то есть полное разделение собственности, является высшим уровнем анбандлинга. Если в Евросоюзе при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Черниговгаз" более жестко соблюдало нормы европейского законодательства при проведении процедуры анбандлинга в Украине. Таким образом обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков в соответствии с антимонопольными нормами ЕС.

Компания последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлинга с соблюдением сроков и процедур, предусмотренные законом Украины "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное распределение, обеспеченное как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности с обеспечением полной независимости и публичного контроля как за счет публикаций на сайте АО "Черниговгаз", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное деление - от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

В полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положениями директивы 2009/73/ЕС и закона Украины "О рынке природного газа" оператор ГРМ ежегодно отчитывается в программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо - комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ.

Все проведенные действия по анбандлингу АО "Черниговгаз" наряду с другими операторами ГРМ получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества - в отчете этой организации за 2020 год статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.

АО "Черниговгаз" - газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Черниговгаз" обслуживает 357 тыс. потребителей в категории" население " и 2028 промышленных и коммунальных объектов. В 2020 году АО "Черниговгаз" доставило 587,4 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.