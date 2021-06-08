Банк "Аркада" повторно выставил на продажу права на свой офис в Киеве

Неплатежеспособный банк "Аркада" повторно выставил на продажу имущественные права на недвижимое имущество, земельный участок и комплекс помещений банка площадью 14,1 тыс. кв. м по ул. Ольгинской, 3А, в Киеве.

Согласно объявлению в системе "ProZorro.Продажи", аукцион назначен на 14 июня, передает Интерфакс-Украина.

Стартовая цена снизилась на 68 млн грн по сравнению с апрельским объявлением и составляет 611,7 млн грн.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд 12 мая отказался удовлетворить апелляцию Фонда гарантирования вкладов физ лиц и оставил без изменений решение Печерского райсуда Киева, которым был отклонен иск к банку "Аркада", ООО "Будэволюция", Олегу Нелину и Тарасу Бурдейному о признании недействительными договоров займа и ипотеки, заключение которых привели к выведению из собственности банка "Аркада" его главного офиса.

В тот же день суд также отказался удовлетворить апелляцию Фонда на решение Печерского райсуда Киева, которым был снят арест с главного офиса "Аркады" и земельного участка под ним, наложенный в августе 2020 года по ходатайству Фонда гарантирования вкладов.

Однако в марте Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство группы прокуроров об аресте прав требования на главный офис банка "Аркада".

Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).