Минцифры запустило портал "ЭкоСистема"

Министерство цифровой трансформации представило онлайн-платформу в сфере защиты окружающей среды "ЭкоСистема".

Как сообщает пресс-служба Минцифры, ее презентовал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на "Всеукраинском форуме Украина 30. Экология".

Отмечается, что на портале доступны 6 услуг: вывод о трансграничной перевозке отходов, лицензия на отходы, лесорубный билет, сертификат происхождения древесины, декларация об отходах и разрешение на спецводопользование.

Кроме того, ресурс предоставляет всю информацию о состоянии окружающей среды Украины. В Минцифры отметили, что с помощью портала можно получить доступ к 35 реестрам экологической информации.

"Всего планируют запустить 29 услуг и интегрировать их с порталом "Дія". Например, на портале доступна Экологическая карта – интерактивная карта, которая дает возможность гражданам отправлять обращение с геопривязкой и фотоматериалами относительно обнаруженных мест стихийных свалок", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на портале будут открыты данные более 60 реестров, что позволит каждому гражданину мониторить состояние окружающей среды, в частности, качество воды, воздуха, пестициды, лесные пожары в реальном времени.