Украинцы временно не смогут получать водительские удостоверения

В течение двух дней украинцы не смогут получать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автотранспорта.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

"В связи с перебоями в поставках бланковой продукции возможно временная приостановка предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи удостоверения водителя", – говорится в сообщении.

По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня.