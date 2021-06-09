СБУ пресекла незаконную деятельность майнинг-фермы на Днепропетровщине
Как сообщает пресс-центр СБУ, таким образом злоумышленники не просто крали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона.
Правоохранители установили, что за три месяца фигуранты нанесли только прямых убытков на более 2 млн грн.
Отмечается, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и подсоединились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку.
Для сокрытия фактов кражи и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники с помощью спецоборудование вмешались в работу учета системы. В СБУ отмечают, что это могло привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населению и предприятиям.
Во время обысков изъяли более 350 единиц оборудования для генерации криптовалют, спецтехнику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.
Открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей спецсвязи) и 188-1 (кража воды, электрической или тепловой энергии путем самовольного использования) УКУ.