"Укрэксимбанк" выставил на продажу долг исторического автозавода во Львове

Государственный "Укрэксимбанк" выставил на продажу права требования по кредитным договорам и дебиторскую задолженность автомобильного завода во Львове.

Как сообщает пресс-служба банка, электронный аукцион состоится 5 июля через систему ProZorro.Продажи.

Отмечается, что продажа состоится для погашения задолженности предприятия перед банком.

Отмечается, что общая сумма долга вместе с авансированием расходов арбитражного управляющего и начальная цена на аукционе составляет 76,58 млн грн.

"Городской властью рассматривались пути восстановления деятельности предприятия, которое было флагманом украинского автобусостроения в том числе и под прежним брендом, выкуп недвижимости или разработка архитектурной концепции развития этой территории. Учитывая такие перспективы, этот актив является инвестиционно привлекательным, в том числе, для дальнейшей продажи или соучастия в проектах", – говорится в сообщении.

Обеспечением по кредитным договорам являются административные и производственные здания машиностроительного завода, в частности, помещения главного производственного корпуса, а также производственное оборудование цехов.

Отмечается, что бывший завод, занимает площадь в несколько десятков гектаров в Сыховском районе Львова.

Юрлицо –заемщик был признан банкротом с применением к нему процедуры ликвидации. В 2020 году госисполнителем была проведена опись недвижимости предприятия и солидарных должников, однако его продажа сейчас запрещена решением суда.