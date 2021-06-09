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Суд Евросоюза впервые отменил санкции против Януковича (обновлено)

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Суд Евросоюза впервые отменил санкции против Януковича (обновлено)
Суд Европейского Союза общей юрисдикции впервые аннулировал санкции Евросоюза, примененные против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении на год санкций, наложенных Виктора Януковича и его сына Александра, передает Европейская правда.

Отмечается, что решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение", – пояснили в суде.

Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.

Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым он смог сделать вывод о том, что права заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки были соблюдены.

"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы соблюдали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела", – говорится в сообщении суда.

В свою очередь в канцелярии верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля напомнили, что решения судов ЕС касаются юридических требований по конкретным случаям, а не политики ЕС в отношении санкций в целом, передает Радио Свобода.

"Мы приняли к сведению сегодняшнее решение суда ЕС общей юрисдикции от 9 июня об отмене решения о повторном включении Виктора и Александра Януковичей в 2019 году под режим санкций за незаконное присвоение. Совет ЕС внимательно анализирует вердикты и их последствия. Что касается Януковича и его сына, как и прежде, действуют ограничительные меры ЕС, основанные на правовых актах, принятых в 2021 году, и измененном изложении причин, которые не являются частью инициированного в 2019 году дела. Режим санкций в отношении незаконного присвоения в Украине действует до 6 марта 2022 года и подлежит ежегодному пересмотру", – говорится в заявлении Борреля.

Напомним, 3 марта послы Евросоюза решили продлить на полгода санкции против 177 человек и 48 юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Отдельным решением послы также одобрили продолжение замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и семи других лиц в его ближайшем кругу, наложенных за хищение украинских государственных средств. При этом из санкционного списке исключены бывший глава Национального банка и вице-премьер-министр Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрий Табачник

Весной 2020 года Совет Европейского Союза не продлил санкции против Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

В 2019 году санкции были сняты с бывшего главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева. В 2018 году из санкционного списка исключили бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

В ЕС поясняют постепенную отмену санкций тем, что беглые чиновники времен Януковича успешно оспаривают применение санкций в европейском суде, ссылаясь на недостаточность обвинений, доказанных украинскими органами следствия.

Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года и с тех пор ежегодно продлевались.

Джерело:  Европейская правда
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