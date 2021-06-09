"Украгролизинг" выплатил 1,7 миллиона дивидендов

Государственное ПАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" выплатило в полном объеме дивиденды по итогам 2020 года, сумма выплат составила половину чистой прибыли компании – 1,69 млн грн.

Согласно сообщению ПАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), данное решение принял Кабинет министров Украины, который является единственным акционером "Украгролизинга", передает Интерфакс-Украина.

Компания получила 3,38 млн грн чистой прибыли в 2020 году против 2,51 млн грн чистого убытка в 2019-м, при этом ее выручка выросла на 6,8% - до 159, 96 млн грн.

НАК "Украгролизинг" создана правительством в 2001 году для обеспечения аграриев сельхозтехникой по лизинговым схемам. Правительство в конце 2015 года включило НАК в перечень подлежащих приватизации госпредприятий.