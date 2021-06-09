Кабмин утвердил меморандум о признании водительских прав с ОАЭ

Кабинет министров Украины утвердил меморандум о взаимопонимании с Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина.

Данный меморандум был подписан 14 февраля 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).

Отмечается, что документ устанавливает обязательства сторон признавать и обменивать национальные удостоверения водителя на основании принципа взаимности.

Кроме того, устанавливается, что такой обмен будет осуществляться без необходимости прохождения теоретических или практических экзаменов.