Кабмин предложил освободить от налога ввоз оборудования для иностранных компаний

Кабинет министров утвердил с доработкой законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, в рамках его адаптации к процедурам, предусмотренным в Договоре об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

В частности Кабмин предлагает освободить от налогообложения ввоз оборудования для тех предприятий, которые переносят свою деятельность на территорию Украины.

"Этим шагом мы также призываем большие предприятия начинать работу в Украине, инвестировать здесь и создавать новые рабочие места", – написал он.

Также правительство предлагает освободить от налога научные приборы и оборудование, но при условии, что такое оборудование предназначено для некоммерческих целей. То есть, по словам Шмыгаля, расходы для сферы образования должны уменьшиться.