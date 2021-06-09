Кабмин предложил снизить стоимость товаров для беспошлинного ввоза в 2 раза

Кабинет министров предложил сократить максимальную стоимость беспошлинного ввоза в Украину товаров в ручной поклаже или сопроводительном багаже с 1 тыс. евро до 430 евро – для пунктов пропуска в аэропортах и морпортах, и до 300 евро с 500 евро – через другие пункты пропуска.

Соответствующий законопроект правительство поддержало на заседании в среду, 9 июня, передает Интерфакс-Украина.

Кроме этого законопроект увеличивает период, на протяжении которого товары в связи с переселением на постоянное место проживание в Украину ввозятся без таможенных пошлин, до одного года по сравнению с нынешними шестью месяцами.

При этом законопроектом предлагается освободить от налогообложения ввоз на территорию Украины основных средств компаний, которые перемещают свою деятельность в Украину с созданием нового предприятия. Помимо этого законопроект предлагает освободить от пошлин научную аппаратуру, приборы, а также другие предметы научно-исследовательской деятельности, не связанной с предпринимательством.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года лимит на необлагаемую стоимость товаров в международных почтовых отправлениях снижен до 100 евро.

В январе 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4278, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, повысив с 100 до 150 евро суммарную фактурную стоимость товаров в почтовых отправлениях, облагаемых НДС, для одного получателя - физического лица.