Европарламент утвердил введение СOVID-сертификатов

Европейский парламент согласовал введение СOVID-сертификатов, призванных способствовать поездкам по странам Евросоюза и Шенгенской зоны.

Соответствующий регламент, внедряющий сертификаты для граждан этих стран, проголосовали 546 евродепутатов, 93 были против, еще 51 – воздержался, передает Deutsche Welle.

За второй регламент, который распространяет действие сертификатов на граждан третьих стран, проживающих в ЕС и Шенгене, проголосовали 553 евродепутата, 91 – против, 46 воздержались.

Теперь эти регламенты должен окончательно утвердить Совет ЕС.

СOVID -сертификаты начнут действовать во всех странах ЕС и Шенгена с 1 июля. При этом некоторые государства уже начали их выдавать.

Эти сертификаты будут подтверждать либо вакцинацию от коронавируса, либо негативный тест, либо наличие иммунитета от COVID-19. Сертификаты будут обязательно выдавать тем, кто привился одной из вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. Сейчас их четыре – BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Каждое государство Европейского Союза или Шенгенской зоны сможет по своему усмотрению также выдавать сертификаты и для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) либо допущенных к использованию отдельными странами ЕС.

Принимать во внимание будут только негативные ПЦР- или антиген-тесты на коронавирус. Наличие иммунитета можно будет подтвердить только ПЦР-тестом. Сертификат будут выдавать не ранее чем через 11 суток после такого соответствующего результата, срок его действия составит 180 дней.

COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными, получить их можно будет как в электронном, так и в бумажном виде. Главный их элемент – QR-код, с помощью которого будут проверять подлинность сертификата.

Предусмотрено также признание сертификатов, выдаваемых третьими странами, если они соответствуют критериям европейских сертификатов.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации предварительно планирует запустить паспорта вакцинации в приложении "Дія" с 1 июля.