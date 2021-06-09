Кабмин готовит программу помощи предприятиям при переходе на "зеленые технологии", – вице-премьер

Кабинет министров разрабатывает инструменты государственной помощи предприятиям, которые будут переходить на "зеленые технологии".

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Экология", передает Укринформ.

"Есть ряд поручений, которые сейчас прорабатываются в правительстве с тем, чтобы сформировать все инструменты государственной помощи, которые будут допустимы для малого, среднего предпринимательства, для производителей, которые будут переходить на "зеленые технологии", - отметила Стефанишина.

Вице-премьер-министр также отметила, что министр энергетики Герман Галущенко, назначенный в конце апреля, будет заниматься вопросом о ставке экологического налога на выбросы двуокиси углерода.

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины банк и IFC подписали договор о развитии рынка "зеленого" финансирования в Украине.

Сотрудничество будет осуществляться по двум программам: "Зеленое финансирование" и "Интегрированная программа по экологической, социальной и управленческой практике для содействия инвестициям в странах Европы и Центральной Азии" ("Программа ESG").

По данным IFC, в глобальном масштабе на развивающихся рынках существуют возможности для климатических инвестиций на сумму около $23 трлн к 2030 году, в том числе в Украине = на $73 млрд. Чтобы воспользоваться этим потенциалом, стране необходимо принять соответствующие стандарты и политику для построения устойчивого финансового сектора.