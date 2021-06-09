Первая страна в мире признала биткойн законным платежным средством

Сальвадор стал первой страной в мире, принявшей биткойн в качестве законного платежного средства после того, как Конгресс одобрил предложение президента Найиба Букеле.

За соответствующий закон проголосовали 62 из 84 членов Конгресса, несмотря на озабоченность властей по поводу потенциального влияния такого решения на программу Сальвадора с Международным валютным фондом, сообщает Reuters.

Президент страны призывал легализировать биткойн, чтобы помочь сальвадорцам, живущим за границей, отправлять денежные переводы домой, заявив, что доллар США также будет оставаться законным платежным средством.

"Это принесет финансовую доступность, инвестиции, туризм, инновации и экономическое развитие для нашей страны", - заявил Букеле.

Использование биткойна будет необязательным для физических лиц и не будет нести рисков для пользователей, сказал Букеле. Правительство гарантирует конвертируемость в доллары на момент совершения сделки через траст, созданный в банке развития страны BANDESAL.

Его использование в качестве законного платежного средства вступит в силу через 90 дней, а обменный курс биткоина к доллару будет установлен рынком.

Согласно закону, биткойн должен приниматься фирмами, когда он предлагается в качестве оплаты товаров и услуг. Налоговые взносы также могут быть уплачены в биткоинах.

Отмечается, что долларизованная экономика Сальвадора в значительной степени зависит переводов трудовых мигрантов из-за рубежа. Данные Всемирного банка показали, что денежные переводы в страну составили почти $6 млрд, или около пятой части ВВП, в 2019 году, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Теоретически криптовалюта предлагает быстрый и дешевый способ отправки денег через границы, не полагаясь на фирмы по переводу денежных средств, обычно используемые для таких транзакций.

Тем не менее, использование криптовалюты для денежных переводов во всем мире неоднородно. Конвертация местных валют в биткойн и обратно часто зависит от неофициальных брокеров. Цены изменчивы, а покупка и продажа - сложный процесс, требующий технических знаний.