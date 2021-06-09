Кабмин выделил 20 миллионов на инвентаризацию лесов

Кабинет министров за заседании в среду, 9 июня, выделило 20 млн грн на начало проведения инвентаризации лесов в 2021 году.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Правительство поддержало решение, которое позволит в полной мере провести инвентаризацию лесов в течение следующих 4 лет. В этом году на соответствующие мероприятия предусмотрено почти 20 млн грн", – сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, комплексная инвентаризация лесов позволит получить всю информацию об их количестве и качестве.

Напомним, в июне 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов". Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.

Кабинет министров утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов в апреле 2021 года.