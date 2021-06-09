Кабмин назначил еще двух заместителей министра инфраструктуры

Кабинет министров на заседании в среду, 9 июня, назначил заместителями министра инфраструктуры Юрия Васькова и Анну Юрченко, которая будет курировать направление евроинтеграции.

Об этом сообщил народный депутат ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.

В то же время Кабмин уволил Владимира Бучко с должности госсекретаря Министерства инфраструктуры.

Юрий Васьков уже занимал должность заместителя министра инфраструктуры в 2015-2016 годах. До этого он работал первым заместителем главы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), еще ранее – главой АМПУ и начальником ГП "Одесский морской торговый порт".

Анна Юрченко ранее возглавляла управление международного сотрудничества и госзакупок "Укравтодора".

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Напомним, с ноября 2019 года Кубраков занимал должность главы "Укравтодора". Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения премьер-министром руководил Алексей Гончарук.