Кабмин назначил еще двух заместителей министра инфраструктуры
Об этом сообщил народный депутат ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.
В то же время Кабмин уволил Владимира Бучко с должности госсекретаря Министерства инфраструктуры.
Юрий Васьков уже занимал должность заместителя министра инфраструктуры в 2015-2016 годах. До этого он работал первым заместителем главы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), еще ранее – главой АМПУ и начальником ГП "Одесский морской торговый порт".
Анна Юрченко ранее возглавляла управление международного сотрудничества и госзакупок "Укравтодора".
Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.
Напомним, с ноября 2019 года Кубраков занимал должность главы "Укравтодора". Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения премьер-министром руководил Алексей Гончарук.