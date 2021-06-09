Польша закроет крупнейшую в Европе угольную электростанцию до 2036 года
Об этом сообщает Euractiv, передает Европейская правда.
Опубликованный план включает даты вывода из эксплуатации энергоблоков Белхатувской ТЭС. Данные министерства госимущества показывают, что она будет постепенно выводиться из эксплуатации с 2030 по 2036 год.
Компания также объявила о прекращении эксплуатации месторождений бурого угля.
Текущая эксплуатация месторождений Белхатув и Щерцув закончится в 2026 и 2038 годах соответственно. В компании отметили, что решение можно будет реализовать при условии получения поддержки ЕС.
Правление государственной PGE Group заверило, что осознает социальные и экономические последствия этого решения.
Как сообщалось, Польша планирует инвестировать порядка $40 млрд в строительство атомных электростанций, чтобы ускорить поэтапный отказ от использования угля.
Кроме того, Польша планирует вложить 130 млрд злотых в строительство офшорных ветряных электростанций. Все это в совокупности должно помочь стране сократить зависимость от угля.