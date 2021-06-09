ЗАЗ Васадзе выпустил 1 742 легковых автомобиля с начала года

АО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ) в январе-мае текущего года выпустил 1 742 легковых автомобиля, тогда как за этот же период 2020 года – ни одного.

Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром", передает Интерфакс-Украина.

При этом в мае завод произвел 417 легковушек по сравнению с 472 в апреле текущего года.

Завод также за пять месяцев выпустил 39 автобусов против 13 годом ранее.

По статистике ассоциации, второй украинский производитель легковых авто – завод "Еврокар" (Закарпатская область) в январе-мае выпустил 1 796 легковых авто Skoda методом крупноузловой сборки – на 35,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В том числе в мае – 527 (в шесть раз больше мая 2020 года).

Ранее губернатор Запорожской области Александр Старух в ходе прошедшего в конце мая форума UkraineInvest Talks: Dnipro сообщил о намерении ЗАЗ выпустить 10 тыс. легковых авто в текущем году. Однако само предприятие подобных планов не оглашало.

Как сообщалось, ЗАЗ в 2018 году прекратил выпуск легковых автомобилей, по производству которых многие годы был лидером в стране. Но в сентябре 2020 года официально сообщил о начале производства легковых автомобилей Groupe Renault для местного рынка из российских комплектующих.

До конца 2020 года (за сентябрь-декабрь), по данным ассоциации "Укравтопром", выпустил 816 легковых авто.

В текущем году завод также начал крупноузловую сборку моделей Rio и Rio X бренда Kia.

ЗАЗ – ведущий автомобилестроительный завод, имеющий мощности для полномасштабного производства автомобилей. Входит в корпорацию "УкрАВТО", владельцем которой является Тариэл Васадзе.

В портфеле брендов корпорации – легковые автомобили Chery, Lada, Chevrolet, Kia, Renault, а также Mercedes, Jeep, Maserati, автобусы нескольких классов.